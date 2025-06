Aeroporto Da Vinci il no dell’Ugl all’accordo con Aviation Services

L’UGL Trasporto Aereo alza la voce contro un accordo che penalizza i lavoratori dell’aeroporto di Fiumicino, uno dei più importanti scali intercontinentali del mondo. Con contratti a tempo indeterminato ridotti a soli 7 mesi all’anno, senza accesso alla Naspi durante i periodi di inattività, si solleva una questione di giustizia e rispetto. È ora di tutelare chi garantisce il corretto funzionamento di questo hub strategico.

Fiumicino, 24 giugno 2025- “E’ inaccettabile che in uno scalo intercontinentale, pluripremiato come quello di Fiumicino, si continui ad assumere con contratti penalizzanti, come quelli a tempo indeterminato a 7 mesi annui, senza nemmeno avere accesso alla Naspi nei periodi di inattività”. Così l’UGL Trasporto Aereo stigmatizza l’accordo stipulato tra la società di Handling Aviation Services e altre organizzazioni sindacali, che penalizza non solo i lavoratori ma anche lo stesso scalo della Capitale. “Nonostante i tentativi di convincere la Società a trasformare tutti i contratti attualmente a 7 mesi in contratti a 12 mesi annui – spiega la Segreteria Territoriale di Roma dell’UGL Trasporto Aereo – come peraltro accade nelle altre aziende di handling, Aviation Services ha preferito predisporre un incerto e lungo percorso per alcuni, portando ad appena 8 mesi altri e lasciando di fatto aperta la possibilità di assumere ancora a 7 mesi in futuro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it