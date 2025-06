Aeroporti di Puglia entra in Confindustria Foggia | Attenzione comune su mobilità e innovazione

Aeroporti di Puglia entra a far parte di Confindustria Foggia, segnando un passo strategico per rafforzare la collaborazione tra settore pubblico e privato. L’attenzione condivisa su mobilità e innovazione apre nuove prospettive di crescita e sviluppo sostenibile per il territorio. Questa alleanza promette di potenziare le opportunità economiche e di migliorare la qualità dei servizi, rendendo la regione ancora più competitiva e all’avanguardia nel panorama nazionale ed europeo.

Aeroporti di Puglia fa il suo ingresso in Confindustria Foggia. Con l’iscrizione della società per azioni nell’Associazione degli Industriali di Capitanata, si definisce ulteriormente un accordo di collaborazione già da tempo in essere fra la prestigiosa società , il cui presidente è Antonio Maria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Aeroporti di Puglia entra in Confindustria Foggia: "Attenzione comune su mobilità e innovazione"

