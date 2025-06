Adriano racconta cosa voleva fare l'Inter per lui nel momento più buio | Non ne ho mai parlato

In un momento di grande difficoltà, Adriano rivela per la prima volta come l'Inter e Moratti gli offrivano una possibilità che avrebbe potuto cambiare tutto. Un’occasione sfumata nel momento più buio, quando le scelte sembravano insormontabili. La sua storia non è solo un ricordo, ma un insegnamento sulla paura e il coraggio di ripartire. Continua a leggere e scopri cosa avrebbe potuto essere, e cosa invece ha scelto di diventare.

Adriano racconta oggi per la prima volta l'offerta che gli fecero Moratti e l'Inter nel suo momento più disperato: "Non accettai, è stato uno sbaglio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

