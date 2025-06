Adottato e poi rifiutato il gesto estremo di Douglas | Ero un bambino Cosa ho sbagliato per essere scaricato così?

Adottato e poi respinto, la storia di Douglas Dall’Asta ci mette davanti a una realtà difficile da dimenticare. Un bambino che, a soli nove anni, si è trovato scaricato come un peso inutile, lasciando un vuoto che ancora oggi brucia. Ma cosa spinge a un gesto così estremo? La sua storia ci invita a riflettere su quanto sia importante ascoltare e proteggere i sogni di chi ha già sofferto troppo.

CREMONA – “Vorrei che nessun altro bambino si sentisse come me, un reso. Vorrei solo sapere perché, cosa potevo aver sbagliato a nove anni per essere buttato in mezzo alla strada ”. Figlio di nessuno. Era così che si sentiva Douglas Dall’Asta, un ragazzo brasiliano di 28 anni adottato quando aveva nove anni da una coppia di Piadena, nel Cremonese, e ‘restituito’ dopo solo quattro giorni dal suo arrivo in Italia. Douglas aveva raccontato il suo calvario in un libro, scritto a quattro mani con l’autrice di questo articolo, e presentato lo scorso anno alla Camera dei deputati. Doveva essere la sua rivincita contro una società che lo aveva privato dell’amore e di un’identità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it