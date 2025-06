Adesca giovani su Grindr e li rapina | allarme nella comunità Lgbtq+

L’allarme scuote la comunità LGBTQ+: giovani adescati su Grindr e vittime di rapine. L’associazione Rain Arcigay di Caserta denuncia episodi preoccupanti a Maddaloni, dove un uomo si finge interessato per poi derubare le vittime. Questa situazione mette in evidenza i rischi legati a incontri online e la necessità di maggiore attenzione e sicurezza. È fondamentale sensibilizzare e proteggere i nostri giovani da insidie sempre più sofisticate.

Adesca giovani su un sito d'incontri e poi li rapina. E' l'allarme lanciato dall'associazione Rain Arcigay di Caserta dopo alcuni episodi che si sono verificati a Maddaloni e che sono stati segnalati all'associazione. Da quanto si apprende, un uomo, fingendo interesse, contatta persone su app.

