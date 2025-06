Addio Inzaghi? Sentivamo voci le portavamo dentro Con Chivu staremo più alti | Dumfries esce allo scoperto dopo il cambio allenatore

Denzel Dumfries rompe il silenzio a oltre venti giorni dalla finale di Champions, affrontando temi caldi come l'addio di Inzaghi e il ruolo di Chivu. Tra voci di mercato e rimpianti, l’olandese si apre senza filtri, rivelando cosa davvero passava nella sua mente. Un'intervista che svela emozioni intense e riflessioni profonde sul presente e sul futuro, lasciando tutti con una domanda: cosa ci riserva il prossimo capitolo?

“Le voci su Inzaghi non ci hanno condizionati. Ma è chiaro che leggevamo. Sentivamo voci che portavamo dentro, ma vi assicuro che nella testa c’era solo il Psg e nient’altro”. Denzel Dumfries torna a parlare a distanza di oltre 20 giorni dalla finale di Champions League e lo fa senza filtri. Da Inzaghi a Chivu, passando ovviamente per la finale, sono diversi i temi affrontati dall’olandese. “Non abbiamo vinto un titolo, anche se eravamo in grado di farlo, questo è un fatto. Finire con zero trofei per una squadra ambiziosa e forte come la nostra è molto dura perché avevamo obiettivi precisi a cui ci siamo avvicinati tantissimo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it