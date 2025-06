Addio Alvaro Vitali simbolo degli anni Settanta e di un’Italia che sapeva prendersi meno sul serio

Addio ad Alvaro Vitali, simbolo degli anni ’70 e dell’Italia che sapeva prendersi meno sul serio. Con il suo talento, ha incarnato la spensieratezza e il sorriso di un’epoca indimenticabile, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di generazioni di italiani. La sua comicità autentica e il suo modo di interpretare la vita continueranno a vivere nelle risate di chi lo ha amato. Un ricordo che resterà vivo, perché il suo talento non muore mai.

Alvaro Vitali, uno dei volti più iconici del cinema italiano degli anni ’70 e ’80, ci ha lasciati oggi nel tardo pomeriggio a Roma. La notizia della sua scomparsa, a 75 anni, è arrivata dopo due settimane di ricovero dovute a una broncopolmonite recidiva, come confermato dalla ex moglie Stefania Corona. Un addio che segna la fine di un’epoca di risate leggere e spensieratezza, un’epoca in cui la comicità italiana sapeva parlare al grande pubblico con semplicità e irriverenza. Nato il 3 febbraio 1950 nella Capitale, Vitali proveniva da origini umili e iniziò la sua vita lavorando come elettricista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it