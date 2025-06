Addio ad Alvaro Vitali morto l’attore che interpretava Pierino per una broncopolmonite recidiva aveva 75 anni

Con profondo dolore, salutiamo Alvaro Vitali, celebre attore e icona del cinema italiano degli anni ’70 e ’80, scomparso a 75 anni dopo una ricomparsa di broncopolmonite. La sua comicità e il suo talento rimarranno impressi nella memoria collettiva, testimoniando un’epoca indimenticabile di divertimento e spensieratezza. Addio ad un uomo che ha saputo regalare sorrisi e allegria a generazioni intere, lasciando un’eredità indelebile nel cuore della cultura popolare.

Il celebre attore italiano si è spento oggi per una broncopolmonite recidiva dopo due settimane di ricovero in ospedale di Roma Alvaro Vitali, celebre attore e comico italiano simbolo del cinema popolare anni '70 e '80, è morto oggi a 75 anni in seguito a una broncopolmonite recidiva.

Alvaro Vitali morto a Roma, l'attore aveva 75 anni. Il cinema italiano piange Pierino. Era stato ricoverato per una broncopolmonite recidiva - Il mondo del cinema italiano piange oggi Alvaro Vitali, icona indimenticabile del cinema comico e protagonista di memorabili interpretazioni come Pierino.

