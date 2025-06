Addio ad Alvaro Vitali il mitico Pierino del cinema italiano | si è spento a 75 anni

Con un dolore che attraversa il cinema italiano, salutiamo Alvaro Vitali, l’indimenticabile Pierino, simbolo di un’epoca di commedie leggendarie. Nato a Roma nel 1950, Vitali ha saputo conquistare generazioni con la sua comicità irresistibile e il suo personaggio iconico. La sua scomparsa a 75 anni segna la fine di un’era, lasciando un vuoto difficile da colmare nel cuore di appassionati e colleghi. La sua eredità vivrà per sempre nelle nostre risate e ricordi.

È scomparso a Roma all'età di 75 anni Alvaro Vitali, celebre volto del cinema italiano, noto soprattutto per il personaggio di Pierino, simbolo della commedia sexy all'italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato recentemente ricoverato per una broncopolmonite recidivante, come aveva raccontato l'ex moglie Stefania Corona in una delle sue ultime interviste.

