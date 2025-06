Addio ad Alvaro Vitali il cinema piange Pierino | l’attore aveva 75 anni

Addio ad Alvaro Vitali, il celebre Pierino che ha sorriso e fatto ridere intere generazioni. L’attore e comico italiano ci lascia a 75 anni, dopo una vita dedicata al cinema, tra le risate irriverenti della commedia sexy all’italiana e i grandi maestri come Fellini e Sordi. Un ricordo indelebile di un talento che ha saputo conquistare il cuore di tanti. Il cinema piange oggi una stella che continuerà a brillare nei ricordi di chi lo ha amato.

È morto a Roma nel tardo pomeriggio di oggi – martedì 24 giugno – Alvaro Vitali, attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all’italiana. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa «per una broncopolmonite recidiva», come aveva dichiarato l’ex moglie Stefania Corona. Da Fellini a Sordi, fino alla commedia sexy all’italiana. Vitali fu scoperto da Federico Fellini durante un provino. Debuttò nel 1969 con una piccola parte in Fellini Satyricon e lavorò poi in altri film del regista, tra cui I clowns (1971), Roma (1972) e Amarcord (1973), oltre a recitare nel film Polvere di stelle (1974) di Alberto Sordi. 🔗 Leggi su Open.online

