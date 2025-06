Addio a Riccardo Andreini presidente di Cordiretti Pistoia per 15 anni

Addio a Riccardo Andreini, figura di spicco nel mondo dell'imprenditoria e dell'agricoltura pistoiese. Dopo 15 anni di guida alla Coldiretti Pistoia, il suo spirito innovativo e la sua gentilezza hanno lasciato un segno indelebile nella comunità . Ricordato come uomo di cultura e lungimiranza, Andreini ha incarnato i valori del vivaismo con passione e dedizione. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutto il settore.

Pistoia, 24 giugno 2025 – È morto all'età di 70 anni e dopo una lunga malattia Riccardo Andreini, imprenditore vivaista molto noto nel Pistoiese. Andreini è stato presidente di Coldiretti Pistoia per 15 anni, fino al 2012. L'attuale presidente, Fabrizio Tesi, lo ricorda come una persona di "cultura, capacità politica, gentilezza e lungimiranza", qualità con le quali "ha condotto anche la sua azienda, contribuendo al prestigio del vivaismo ornamentale pistoiese". "Io e tutto il Consiglio della Federazione, dal direttore Francesco Ciarrocchi a tutti i consiglieri- aggiunge Tesi -, siamo vicini alla moglie Caterina, ai figli Lorenzo, Giulia e Marina, alle sorelle, al fratello Antonio con la moglie Giovanna, ai nipoti Giacomo, Filippo e Guido, quest'ultimo attuale componente del Consiglio della Federazione di Coldiretti Pistoia e al padre di Riccardo, Gualtiero". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Riccardo Andreini, presidente di Cordiretti Pistoia per 15 anni

