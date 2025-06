Addio a ' Pierino' mitico Alvaro Vitali

Addio a Pierino, il mitico Alvaro Vitali, che ci ha lasciato a 75 anni a Roma. Celebre per il suo irresistibile personaggio e per aver brillato nel cinema di commedia sexy all'italiana, Vitali ha conquistato generazioni con il suo talento e il suo sorriso contagioso. Nato il 3 febbraio 1950 e scoperto da Federico Fellini, lascia un’eredità indelebile nel cuore di molti. La sua comicità rimarrà per sempre viva nei nostri ricordi.

20.36 E' morto a Roma Alvaro Vitali, attore e comico italiano amatissimo per il personaggio di Pierino e per i tanti ruoli nei film del filone della commedia sexy all'italiana. Aveva 75 anni. Nato il 3 febbraio 1950, Vitali era stato ricoverato due settimane fa "per una broncopolmonite recidiva", come aveva dichiarato l'ex moglie Stefania Corona in un'intervista ai media di qualche giorno fa. Lascia un figlio. Venne scoperto da Federico Fellini che lo fece lavorare in diverse sue opere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

