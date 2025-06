Addio a Mick Ralphs leggendario chitarrista dei Bad Company

Il mondo del rock piange profondamente la scomparsa di Mick Ralphs, leggenda della chitarra e cofondatore dei Bad Company, nonché membro degli Mott the Hoople. Con la sua musica e il suo talento senza tempo, Ralphs ha lasciato un'eredità che continuerà a ispirare generazioni di appassionati. Sebbene le cause ufficiali della sua dipartita non siano state rese note, la sua influenza resterà per sempre viva nel cuore dei fan e dei musicisti. L’ultimo saluto dei Bad Company si unisce a un coro mondiale di ricordi e gratitudine.

Il mondo del rock piange la scomparsa di Mick Ralphs, iconico chitarrista e cofondatore dei ' Bad Company ' e anche degli Mott the Hoople, morto all'età di 81 anni. Sebbene non sia stata resa nota una causa ufficiale del decesso, Ralphs era in condizioni di salute precarie da quasi un decennio, costretto a letto dopo un ictus che lo aveva colpito nel 2016. L'ultimo saluto dei Bad Company. Numerosi i messaggi di cordoglio, tra cui quelli particolarmente sentiti dei suoi ex compagni nei Bad Company, Paul Rodgers e Simon Kirke. Il cantante ha scritto su X: "Il nostro Mick ci ha lasciati, il mio cuore è crollato.

