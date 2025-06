addio a marco vavolo artigiano della musica ex docente del cherubini

Addio a Marco Vavolo, artista straordinario e insegnante del Conservatorio del Cherubini, scomparso a 85 anni nella sua amata Firenze. Pianista, compositore e direttore d’orchestra, la sua creatività ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale italiano. La sua figura poliedrica e visionaria continuerà a ispirare generazioni di musicisti e appassionati. I funerali si terranno oggi alle 15 alla Chiesa dell’Immacolata, un ultimo saluto a un maestro indimenticabile.

Si è spento nella sua Firenze, all’età di 85 anni, Marco Vavolo, pianista, compositore e direttore d’orchestra tra i più versatili e visionari della scena musicale italiana. I funerali si terranno oggi alle 15 alla Chiesa dell’Immacolata in via Paoletti, a Firenze. "Difficile descriverne la figura poliedrica" commenta l’amico pianista Rodolfo Alessandrini che con la moglie Sara Bertolucci forma il Duo pianistico di Firenze. "È stato protagonista della vita culturale fiorentina, capace di coniugare generi apparentemente incompatibili, si è fatto apprezzare in ogni suo aspetto, non ultimo l’umanità e la simpatia che lo caratterizzavano" aggiunge. 🔗 Leggi su Lanazione.it