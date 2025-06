Addio a Gaetano Morazzoni presidente del Milan negli anni bui del Totonero e della Serie B | aveva 92 anni

Addio a Gaetano Morazzoni, figura emblematica del Milan e protagonista di un capitolo difficile della storia rossonera. Avvocato e politico, ha guidato il club durante uno dei periodi pi√Ļ complessi, segnato dalla crisi e dallo scandalo del Totonero. La sua dedizione e il suo impegno resteranno impressi nella memoria dei tifosi e degli appassionati di calcio, ricordandoci che anche nei momenti pi√Ļ bui si pu√≤ trovare la forza di andare avanti...

Milan, 25 giugno 2025 ‚Äď ¬†Si √® spento oggi, all'et√† di 92 anni (ne avrebbe compiuti 93 a novembre),¬†Gaetano Morazzoni. Avvocato e politico fu presidente del Milan dal 30¬†ottobre 1980 al 18 gennaio 1982, in uno dei periodi pi√Ļ bui della¬†societ√† rossonera. Divent√≤ presidente nell'ottobre del 1980 dopo la¬†retrocessione d'ufficio in Serie B dovuta allo scandalo del Totonero¬†che era costato la radiazione al presidente Felice Colombo. Questo il¬†cordoglio espresso della societ√† rossonera sui propri canali social: "Il¬†presidente Morazzoni √® stato alla guida del nostro Milan in un momento¬†storico molto delicato e molto particolare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net