Addio a chef Michele Del Duca | Peschici perde un punto di riferimento vero

La comunità di Peschici piange la scomparsa di Michele Del Duca, uno dei chef più stimati del Gargano. La sua passione e talento al ristorante Valle dei Greci hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di tanti. La perdita di un vero punto di riferimento non è solo un lutto, ma anche l'inizio di un ricordo che resterà vivo nelle cucine e nelle menti di chi lo ha conosciuto. Il suo spirito continuerà a ispirare future generazioni di chef.

La comunità di Peschici è in lutto per la scomparsa di Michele Del Duca, tra i più apprezzati chef garganici, scomparso la notte scorsa nel comune garganico. Del Duca lavorava presso il ristorante Valle dei Greci, a Peschici: "Se ne va all'improvviso un uomo straordinario. Un grande chef, un. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Addio a chef Michele Del Duca: "Peschici perde un punto di riferimento vero"

In questa notizia si parla di: chef - duca - peschici - michele

