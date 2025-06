Acerra spari nella notte | 47enne rimane ferito in un agguato Fermato un sospettato

Una notte di paura ad Acerra, quando un uomo di 47 anni è stato vittima di un agguato armato in via Marconi. Colpito da diversi proiettili, la sua vita è appesa a un filo mentre le forze dell'ordine hanno già fermato un sospettato. La caccia alla verità continua, nel tentativo di fare luce su un episodio crudo che scuote la comunità.

Sparatoria nella notte. Un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di lunedì ad Acerra, in provincia di Napoli, dopo essere stato raggiunto da diversi proiettili. L’agguato è avvenuto intorno alle 23:30 in via Marconi. A fare fuoco un individuo, che si è avvicinato alla vittima e ha aperto il fuoco, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Acerra, spari nella notte: 47enne rimane ferito in un agguato. Fermato un sospettato

In questa notizia si parla di: acerra - notte - ferito - agguato

Spari nella risto-pescheria ‘Il Sole di Notte’: ferito il tiktoker Luca Di Stefano - Attimi di panico ieri sera a Sant’Antimo, dove la risto-pescheria ‘Il Sole di Notte’ è stata teatro di un agguato.

Agguato nella notte, tre colpi a bruciapelo per un incensurato: fermato il presunto aggressore; Aggrediti due cugini ad Acerra: colpi al volto col calcio della pistola, spari durante la fuga; Santo Romano, il calciatore 19enne ucciso durante una lite in piazza: «Colpito in pieno petto da un proiettile.

Acerra, 47enne ferito a colpi di pistola in strada - Trasferito al Cardarelli dopo le prime cure a Villa dei Fiori, non è in pericolo di vita. Da rainews.it

Acerra, sparatoria nella notte: 40enne ricoverato, fermato un sospettato - Stanotte Esposito è stato trasportato in gravi condizioni al pronto soccorso della locale clinica Villa dei Fiori. msn.com scrive