Acerra 47enne ferito a colpi d’arma da fuoco | c’è un fermo

Una notte di tensione ad Acerra, dove un uomo di 47 anni è rimasto ferito a colpi d'arma da fuoco. La Polizia di Stato, in azione immediata, ha fermato un sospettato ritenuto responsabile dell'aggressione. L’indagine prosegue per chiarire i motivi di questo episodio che scuote la tranquillità della comunità. Rimanete con noi per gli sviluppi e i dettagli sull’accaduto.

C'è un fermo per il ferimento di un 47enne con piccoli precedenti, avvenuto la scorsa notte ad Acerra, in provincia di Napoli. La Polizia di Stato di ha fermato un uomo ritenuto dagli investigatori del commissariato di Acerra e dalla Squadra Mobile di Napoli coinvolto nel ferimento di un 47enne, con piccoli precedenti, avvenuto la .

