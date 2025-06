Acea via libera ad offerta Plenitude per 100% Acea Energia

Acea apre un nuovo capitolo con l'approvazione dell'offerta di Eni Plenitude per acquisire il 100% di Acea Energia. Un passo strategico che potrebbe ridisegnare il panorama energetico italiano, consolidando la posizione del colosso in un mercato in rapida evoluzione. La decisione evidenzia l'impegno di Acea verso innovazione e crescita, aprendo interessanti scenari futuri per stakeholder e clienti. È il momento di scoprire come questa operazione plasmerà il settore energetico, segnando un nuovo inizio.

Il consiglio di amministrazione di Acea ha approvato l'offerta vincolante ricevuta il 4 giugno 2025 da Eni Plenitude per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Acea Energia. Lo comunica una nota in cui si specifica che fanno eccezione per le linee di business che nell'esercizio 2024 hanno generato un Ebitda pari a circa 6 milioni di euro: energy efficiency (cui sono associati crediti di imposta per il "superbonus" pari a circa 159 milioni di euro alla fine del 2024), mobilità elettrica, economia circolare ed energy management e relativi contratti. L'operazione, spiega Acea, "consolida la crescente focalizzazione del gruppo sulle attività a forte connotazione infrastrutturale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Acea, via libera ad offerta Plenitude per 100% Acea Energia

Eni Plenitude ha presentato un'offerta ufficiale per acquisire Acea Energia - La notizia era nell'aria da qualche tempo, ma ora è diventata ufficiale: Eni Plenitude ha presentato un'offerta concreta per acquisire Acea Energia.

Plenitude ieri ha inviato ad Acea un'offerta vincolante per l'intero capitale di Acea Energia, il braccio retail della società romana quotata a Piazza Affari

L'offerta di Plenitude per Acea Energia mira ad ampliare la base clienti e superare i target di crescita entro il 2028

