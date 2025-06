Acea ha approvato un' offerta da 588 milioni di euro da Eni Plenitude per il ramo Energia

Acea dà il via libera a un’offerta da 588 milioni di euro di Eni Plenitude per acquisire il 100% di Acea Energia. La decisione, presa durante il consiglio del 24 giugno sotto la guida di Barbara Marinali, apre nuove prospettive strategiche e potrebbe rivoluzionare il mercato energetico italiano. Una mossa che promette di ridisegnare gli equilibri del settore e di offrire opportunità innovative per tutti gli stakeholder coinvolti.

Acea ha approvato l'offerta vincolante ricevuta il 4 giugno da Eni Plenitude per l'acquisto del 100% di Acea Energia SpA. La notizia arriva dal Gruppo Acea. Acea approva offerta Eni Plenitude Il cda di Acea si è riunito il 24 giugno sotto la presidenza di Barbara Marinali e ha discusso. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Acea ha approvato un'offerta da 588 milioni di euro da Eni Plenitude per il ramo Energia

In questa notizia si parla di: acea - offerta - plenitude - approvato

Eni Plenitude ha presentato un'offerta ufficiale per acquisire Acea Energia - La notizia era nell'aria da qualche tempo, ma ora è diventata ufficiale: Eni Plenitude ha presentato un'offerta concreta per acquisire Acea Energia.

Acea, ok all’offerta vincolante di Plenitude per il 100% di Acea Energia; Eni Plenitude verso l'acquisizione di Acea Energia; Acea, via libera ad offerta Plenitude per 100% Acea Energia.

Acea, via libera ad offerta Plenitude per 100% Acea Energia - Il consiglio di amministrazione di Acea ha approvato l'offerta vincolante ricevuta il 4 giugno 2025 da Eni Plenitude per l'acquisto del 100% del capitale sociale di Acea Energia. Come scrive msn.com

Acea approva la cessione di Acea Energia a Plenitude (Eni) - 2028, rafforzerà il posizionamento del Gruppo come operatore infrastrutturale", ha commentato l'amministratore di ... Da tg24.sky.it