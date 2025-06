accusato di stalking nei confronti di una consigliera comunale assolto avvocato

Un verdetto di giustizia che mette fine a un’arena legale lunga e complessa: il tribunale di Salerno ha assolto un noto avvocato della Piana del Sele dalle accuse di stalking giudiziario e calunnia, dimostrando l’assenza di reato. Dopo anni di battaglie giudiziarie, si chiarisce definitivamente il suo nome, restituendo serenità e rispetto alla sua reputazione. La vicenda ribadisce l’importanza di un processo equo e di una verità che emerge con chiarezza.

Tempo di lettura: 2 minuti Assolto perchè il fatto non costituisce reato. È quanto deciso dal giudice della Terza Sezione Penale del Tribunale di Salerno, che ha assolto un noto avvocato della Piana del Sele dalle accuse di stalking giudiziario e calunnia nei confronti della vicina di casa e consigliera comunale di Eboli. Accuse che, dopo anni di processo, vedono ora il noto professionista di origine ebolitane, assistito e difeso dagli avvocati Pietro Fasano e Roberto Balestrieri, porre fine definitivamente alla lunga querelle giudiziaria. Vicenda che risale al periodo degli anni che vanno tra il 2015 e il 2017 quando la donna, assistita dall’avvocato Gaetano Brescia, denunciò il legale salernitano nonché vicino di casa, per i reati di stalking giudiziario e calunnie che si sarebbero verificati in seguito ad una serie di richieste di accesso agli atti presso il Comune di Eboli e di verifiche con sopralluoghi circa i lavori effettuati relativamente alla casa di proprietà della consigliera comunale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it