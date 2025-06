Accordo chiuso si attende solo la firma le ultime su un titolarissimo del Napoli

Il Napoli si appresta a blindare uno dei suoi pilastri più importanti: un titolarissimo azzurro pronto a firmare il rinnovo e proseguire la sua avventura partenopea. L’accordo è ormai in dirittura d’arrivo, con solo la firma che attende di essere apposta. Un’operazione strategica per consolidare il progetto vincente del club. Secondo il giornalista Matteo Moretto, i dettagli sono ormai definiti e il futuro del calciatore sembra scritto: restare nel Napoli sarà la sua scelta definitiva.

Un titolarissimo azzurro pronto a firmare il rinnovo per continuare la sua storia nel club partenopeo: i dettagli e le cifre dell'accordo. Il Napoli si muove anche in ottica rinnovi, blindando uno dei titolarissimi: eroe dei due scudetti. La squadra azzurra avrebbe trovato l'accordo con il calciatore che ha espresso la sua volontà di rimanere in azzurro. Il giornalista esperto di calciomercato, Matteo Moretto è stato chiaro dichiarando sul suo canale Youtube: "Accordo strachiuso, si attende solo la firma" Alex Meret resta a Napoli: le ultime sul contratto. Alex Meret continuerà a difendere i pali del Napoli.

