Accoltellato in strada Ferito a testa e braccio davanti alla ‘Don Milani’

Una tranquilla zona di Marina di Massa si è trasformata in scena di violenza improvvisa: un accoltellamento in strada ha lasciato testimoni sgomenti e forze dell'ordine in azione. La rapida escalation ha scosso la comunità, suscitando domande sulla sicurezza e le motivazioni dietro un gesto così brutale. La vicenda ha lasciato tutti con il fiato sospeso, ma ora si cerca di fare luce su cosa abbia scatenato questa drammatica lite.

Il tempo di riconoscerlo per strada, seduto dentro a un'utilitaria nera parcheggiata a lato della carreggiata. E' stato un attimo, si è avvicinato al finestrino e ha sferrato alcuni fendenti con una grossa lama. Due di questi sono andati a segno, fortunatamente senza conseguenze irreparabili. Ad ogni modo, in un attimo è stato il caos ieri pomeriggio, intorno alle 17, in via Pisa a Marina di Massa. Una zona molto tranquilla, già in vista del mare, dove il tempo è scandito per buona parte della giornata e dell'anno dal via vai gentile degli scolari, che entrano con libri e cartelle alla don Milani.

In questa notizia si parla di: strada - accoltellato - ferito - testa

