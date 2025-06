Accerchiato nei pressi del parco e minacciato con un coltello in gola | 50enne rapinato da due giovani Presi orologio e soldi

Un'aggressione brutale che ha scosso la tranquilla zona del parco Pascal. Due giovani, approfittando di un momento di vulnerabilità, hanno circondato un uomo di 50 anni, minacciandolo con un coltello in gola e costringendolo a consegnare orologio e soldi. Un episodio che evidenzia ancora una volta l'importanza di vigilare sulla sicurezza nelle nostre comunità e di rafforzare le misure di prevenzione.

Lo accerchiano e gli puntano un coltello in gola, minacciandolo di colpirlo se non avesse consegnato orologio e contanti che aveva con sé. È accaduto ieri sera dalle parti del parco Pascal, zona via Sidoli, dove un uomo di 50 anni è stato avvicinato da due giovani, mentre stava tornando a casa e. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Accerchiato nei pressi del parco e minacciato con un coltello in gola: 50enne rapinato da due giovani. Presi orologio e soldi

