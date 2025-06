ac prato la protesta dei tifosi fra tamburi striscioni e fumogeni

Oggi pomeriggio i tifosi dell’Ac Prato hanno invaso le strade con tamburi, fumogeni e striscioni, dimostrando passione e determinazione in una protesta che riflette le sfide di una squadra in bilico tra speranza e incertezza. La loro voce, forte e vibrante, testimonia quanto il cuore biancazzurro batta ancora forte, anche nei momenti più difficili. La città intera si domanda quale possa essere il futuro di questo simbolo calcistico, ormai parte integrante dell’identità pratese.

Prato, 24 giugno 2025 – Passano gli anni e cambiano i destinatari di cori e striscioni, ma per l'Ac Prato non c'è pace. Lontana da anni dal calcio che conta, la tifoseria biancazzurra si trova adesso di fronte allo spauracchio della mancata iscrizione della squadra, un'ipotesi piombata nella scena calcistica cittadina come un fulmine a ciel sereno. Oggi pomeriggio i tifosi biancazzurri si sono ritrovati fuori dalla cancellata dello stadio Lungobisenzio con tamburi, fumogeni, striscioni: tanti cori, nel mirino il patron Stefano Commini, con la Curva Ferrovia Matteo Ventisette che ha manifestato tutto il suo "dissenso e rammarico.