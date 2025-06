Ac Prato Forza Italia | Le forze politiche facciano fronte comune per evitare il tracollo

In un momento di crisi che minaccia il cuore sportivo di Prato, Forza Italia fa appello a tutte le forze politiche affinché uniscano le proprie energie per scongiurare il tracollo dell’Ac Prato. La situazione, infatti, richiede un fronte compatto e decisioni concrete, perché il futuro del calcio pratese non può essere lasciato al caso. È ora di fare fronte comune per salvare una storica passione locale.

Prato, 24 giugno 2025 – Sul caos che regna in casa Ac Prato interviene Forza Italia. “In merito alle recenti dichiarazioni riguardanti la probabile mancata iscrizione della squadra di calcio al prossimo campionato, Forza Italia Prato esprime profonda preoccupazione per la situazione critica che sta vivendo il calcio pratese”, si legge in una nota. “Come spesso accade – dicono i commissari Lorenzo Santi e Francesco Cappelli – il legame tra politica e sport in questa città non è mai stato facile. Ricordiamo come l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Biffoni, all’epoca, abbia sottratto lo stadio “Lungobisenzio” all'ex presidente Paolo Toccafondi, un gesto che ha segnato profondamente il destino della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ac Prato, Forza Italia: “Le forze politiche facciano fronte comune per evitare il tracollo”

In questa notizia si parla di: prato - forza - italia - forze

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Metti un picnic al Carroponte, e poi i Fontaines D.C. L’ultima delle tre date italiane della band irlandese è stata un liberi tutti: chi sottopalco, chi sdraiato su un prato, e poi giovani e giovanissimi, genitori, qualche nonno. Vai su Facebook

Ac Prato, Forza Italia: “Le forze politiche facciano fronte comune per evitare il tracollo”; Lega in campo a fianco dei cittadini; Prato, slitta al 23 giugno interrogatorio Bugetti.

Centrodestra: “Serve una svolta. Riportiamo la politica al centro per il bene di Prato” - Riportiamo la politica al centro per il bene di Prato": a dirlo, al termine di una riunione fra le varie forze politiche (Forza ... Segnala piananotizie.it

Prato, vandali contro la sede di Forza Italia - Forza Italia ha informato della cosa le Forze dell'ordine. Secondo lanazione.it