Abyss conferma il ritiro dal ring | Non ho intenzione di tornare a lottare

Chris Park, noto come Abyss, ha ufficialmente confermato il suo ritiro dal ring, chiudendo un'epoca lunga quasi 18 anni nella TNA. Nonostante l’assenza dal quadrato da oltre sei anni, il suo nome resta leggendario tra i fan. Attualmente impegnato in ruoli diversi, Park non esclude un ritorno, seppur fuori dal combattimento. Il suo futuro nel wrestling e oltre si prospetta ancora ricco di sorprese.

Chris Park, l’uomo dietro la maschera di Abyss, ha confermato definitivamente il suo ritiro dal wrestling attivo, anche se non esclude completamente un ritorno di altro tipo. Park ha interpretato Abyss nella TNA per quasi 18 anni, diventando uno dei personaggi piĂą popolari della compagnia. Non sale sul quadrato da oltre sei anni, ma i fan continuano a chiedersi se lo rivedranno mai in azione. Il ruolo attuale nella WWE. Dal 2019, Park lavora come produceragent nella WWE. Parlando con Sean Ross Sapp di Fightful dell’inclusione di Abyss nel DLC Dunk & Destruction di WWE 2K25, Park ha affrontato la questione del suo status sul ring in modo chiaro e diretto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Abyss conferma il ritiro dal ring: “Non ho intenzione di tornare a lottare”

In questa notizia si parla di: abyss - ritiro - conferma - ring

Elden ring conferma la modalità duos con il dlc - Elden Ring si prepara a sorprenderti con "Nightreign"! L’attesissima modalità duos, finalmente confermata, promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco, permettendo ai giocatori di affrontare le sfide insieme.

Abyss conferma il ritiro dal ring: Non ho intenzione di tornare a lottare.