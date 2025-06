Abusivismo edilizio | i vigili urbani riscontrano 3 immobili irregolari

Nel cuore di Marcianise, i vigili urbani hanno scoperto tre immobili irregolari durante un più ampio controllo contro l'abusivismo edilizio. Le ispezioni, svolte a marzo, hanno evidenziato violazioni che minano il tessuto urbano e la sicurezza dei cittadini. Tra queste, in via Roma, sono state trovate opere non autorizzate che richiedono interventi immediati. Questi casi sottolineano l'importanza di una vigilanza costante per tutelare il nostro patrimonio edilizio e garantire legalità e sicurezza.

Nell'ambito dei controlli per contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio, gli agenti del comando di polizia municipale di Marcianise, nello scorso mese di marzo, hanno segnalato irregolarità riscontrate in tre immobili. Nella centralissima via Roma è stata riscontrata l'esecuzione di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Abusivismo edilizio: i vigili urbani riscontrano 3 immobili irregolari

In questa notizia si parla di: abusivismo - edilizio - immobili - vigili

Costruzione realizzata senza autorizzazione: scatta il sequestro per abusivismo edilizio - Nel cuore di Terracina, un edificio realizzato senza autorizzazioni ha portato al sequestro da parte delle forze dell'ordine.

Abusivismo edilizio: i vigili urbani riscontrano 3 immobili irregolari; Raffica di sequestri per abusi edilizi: dai magazzini di via Sant'Agostino al maneggio a Partanna; Scoperta una costruzione abusiva a Zingarello: già firmata l'ingiunzione di demolizione.

Come denunciare un abuso edilizio? Ecco come segnalarlo - Si tratta in questo caso di tecnici comunali o Vigili Urbani: se scoprono un abuso edilizio nell’ambito delle loro funzioni, ... Si legge su money.it

Abusivismo edilizio, demolito solo il 15,3% degli immobili illegali - 751 immobili abusivi per i quali è stato stabilito l’abbattimento. Lo riporta edilportale.com