Abrakadabra, notti sicure in disco col braccialetto. La magia che piace a cinquanta albergatori.

Il progetto Abrakacadabra non è solo un innovativo sistema di sicurezza, ma una vera e propria magia che trasforma le notti in discoteca in momenti di puro divertimento e tranquillità. Con il braccialetto intelligente, cinquanta albergatori e migliaia di giovani si uniscono per vivere l’esperienza notturna senza preoccupazioni, mentre i genitori possono rilassarsi sapendo che i loro figli sono sotto controllo. La notte si apre a nuove possibilità, e tutto grazie alla magia di Abrakacadabra.

La carica dei mille con braccialetto. Un esercito di giovani che mira dritto ai locali della notte in completa sicurezza, con pacchetti vacanze studiati ad hoc e i genitori che possono dormire sonni tranquilli a casa. Una magia, ed infatti il progetto, come anche la società che l’ha lanciato, si chiama Abrakacadabra. In questo caso non siamo davanti a un pacchetto vacanza per il mondo della notte come se ne sono visti anche in passato. Il progetto è innovativo ed ha coinvolto anche decine di alberghi riccionesi, per l’esattezza una cinquantina. Quello che viene venduto è un pacchetto che offre la possibilità di entrare in cinque locali ( Cocoricò, Villa delle Rose, Byblos, Altromondo Studios e Peter Pan ), ed anche accedere a due pool party in spiaggia, ingresso ad Aquafan pomeridiano tutti i giorni e poter contare su navette di collegamento con i locali, il tutto presentando un braccialetto, con tecnologia Nfc, su cui sono già caricati ingressi e servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it