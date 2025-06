Abraham e Dovbyk il bivio | l’effetto Gasperini può rivitalizzarli?

In un calcio fatto di alti e bassi, Abraham e Dovbyk sono oggi al centro di un bivio cruciale. La sfida di rinascita sotto la guida di Gasperini ricorda le storie di Zapata e Muriel, che hanno saputo rilanciarsi dopo momenti difficili. La domanda è: anche loro possono trovare nuova linfa e riscrivere il proprio destino? La risposta potrebbe dipendere da un effetto Gasperini che, nel calcio, ha spesso sorprendito.

In queste settimane a Trigoria aleggia una domanda che divide addetti ai lavori, tifosi e opinionisti: possono Abraham e Dovbyk rinascere sotto la guida di Gasperini? La risposta, oggi, non è affatto scontata. Non lo era ai tempi in cui a Bergamo sbarcava un certo Duvan Zapata, che prima di finire tra i più temuti centravanti della Serie A aveva vissuto stagioni altalenanti tra Udine, Napoli e Genova. Non lo era per molti altri, come Muriel o il primo Ilicic atalantino. Eppure, grazie al lavoro del tecnico piemontese, quei giocatori sono esplosi, trasformandosi in colonne del sistema offensivo nerazzurro.