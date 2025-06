Abraham da gaffe a occasione di rilancio | la Roma valuta il futuro

Dopo un periodo di gaffe e occasioni di rilancio, la Roma valuta il futuro di Tammy Abraham. Le parole pronunciate dal calciatore, “Sono qui per alzare l’asticella”, sono rimaste impresse nella memoria collettiva dei tifosi, più dei gol segnati. Ora, con il ritorno ufficiale dell’inglese, il club e i tifosi si chiedono se questa volta Abraham saprà consolidarsi come punto fermo. Ma non per scelta condivisa:...

Certe frasi, nel calcio, restano incise nella memoria collettiva più dei gol. “Sono qui per alzare l’asticella”, disse Tammy Abraham al suo arrivo al Milan. Un’affermazione che i tifosi della Roma non gli hanno mai perdonato del tutto, soprattutto quando a San Siro, in una fredda sera di Coppa Italia, l’inglese segnò due reti alla sua ex squadra. Il prestito al Milan è finito e Abraham torna ufficialmente alla Rom a. Ma non per scelta condivisa: il club rossonero ha deciso di non affondare il colpo, lo scambio con Saelemaekers – ipotizzato per dare continuità all’operazione – si è arenato tra gli stop incrociati di Tare e Allegri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Abraham, da gaffe a occasione di rilancio: la Roma valuta il futuro

In questa notizia si parla di: abraham - roma - gaffe - occasione

Come cambia il tabellone di Jasmine Paolini a Roma con l’eliminazione di Sabalenka. Occasione per tante - L'eliminazione di Aryna Sabalenka, numero 1 del mondo, nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025, apre nuove opportunità nel tabellone per le altre giocatrici.

Roma, nodo Abraham: e se restasse in giallorosso? Tutti i possibili scenari; ??Dovbyk, maglia pronta e gaffe dell'agente IG: la 9 è ancora di Abraham??; Calcio bidone: ricandidato Pogba della Juventus, campione in carica.

Roma, Abraham verso il forfait: a Torino occasione per Shomurodov - poco in relazione all’investimento fatto dalla Roma e domenica con la Juve può essere l’occasione per dimostrare a Mourinho che non è solo l ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Empoli-Roma, le pagelle: show di Abraham e Zaniolo. Delude Mancini. Andreazzoli presuntuoso - Di positivo solo il colpo di testa che permette ad Abraham di realizzare il secondo gol. Secondo ilmessaggero.it