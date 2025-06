abou ali la tripletta storica del bomber palestinese e quella esultanza da fumetto per ricordare la resistenza del suo popolo

la Palestina, questa vittoria va oltre il risultato sportivo, diventando un simbolo di resistenza e speranza. La tripletta di Abou Ali ha acceso i cuori e rafforzato il senso di orgoglio di un popolo che lotta per la libertà e la dignità , dimostrando come il calcio possa essere un potente veicolo di messaggi profondi e universali. Un episodio che resterà nella memoria di tutti come un gesto di coraggio e determinazione.

