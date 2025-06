Abbiamo trovato papà ma è morto L’epilogo più triste dopo la scomparsa di Antonio

Il dolore avvolge ora Carignano, un piccolo paese nel Torinese, dove per giorni l'ansia di ritrovare Antonio ha unito la comunità. Tuttavia, il tragico epilogo ha spezzato ogni speranza: il corpo senza vita del disperso è stato trovato, lasciando una ferita aperta e un silenzio carico di dolore. La perdita di Antonio segna una pagina triste nella storia di questa comunità, che si stringe nel lutto e nel ricordo di un uomo tanto amato.

La speranza si è spezzata sul calare della sera, lasciando spazio al dolore e a un silenzio irreparabile. Carignano, piccolo comune nel Torinese, ha vissuto per oltre tre giorni con il fiato sospeso, unita nella speranza di ritrovare un uomo scomparso, una figura familiare che tutti conoscevano. E invece, le ricerche che avevano mobilitato un intero paese si sono concluse con l’esito che nessuno voleva ascoltare: il corpo senza vita è stato trovato lungo le rive del fiume Po, proprio nel punto dove l’ansia si era trasformata in attesa, e poi in tragedia. Si chiamava Antonio Groppo e aveva 75 anni. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it