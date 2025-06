Abbiamo sempre rispettato le regole. Non si travalichino i limiti dell’educazione.

Abbiamo sempre rispettato le regole e i limiti dell’educazione, ma la tensione cresce mentre il Cda della banca si prepara a deliberare i componenti della nuova lista. La risposta di Camillo Catana Vallemani, presidente, evidenzia l’aspettativa di una competizione pacata e ordinata, auspicando che il confronto elettorale rimanga nei confini del rispetto reciproco. In un clima di attesa e responsabilità, le sorti dell’istituto sono ormai prossime a essere decise.

E mentre per la giornata odierna è convocato il Cda della Banca per deliberare i componenti della propria lista, la risposta del presidente Camillo Catana Vallemani non si è fatta attendere. In particolare, in risposta al comunicato degli ex consiglieri, il presidente ha detto che "la Banca si limita ad auspicare che l'imminente tenzone elettorale possa rientrare nei canoni della pacata e ordinata competizione". Secondo lui, "non corrisponde certamente a verità che l'operato dell'organo amministrativo sia stato caratterizzato da una presunta 'conflittualità costante' o addirittura da 'atti di imperio'".