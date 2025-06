Abbiamo informazioni importanti sulla sua salute ma è una truffa L' Asl | Non chiamate il numero di telefono

Attenzione: sta circolando un messaggio ingannevole che invita a contattare un numero sospetto riguardo la salute. L'ASL Toscana Nord Ovest ha diffuso una nota ufficiale per smentire questa truffa, invitando i cittadini a non chiamare i numeri segnalati. La sicurezza delle vostre informazioni sanitarie è prioritaria: restate vigili e affidatevi sempre ai canali ufficiali.

Numerosi cittadini hanno segnalato alla Asl di aver ricevuto sul proprio smartphone alcuni messaggi in cui si invita a contattare l'azienda sanitaria a un numero telefonico che inizia con 895 in merito a informazioni importanti sulla propria salute. In una nota l'Asl Toscana nord ovest "smentisce. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - "Abbiamo informazioni importanti sulla sua salute", ma è una truffa. L'Asl: "Non chiamate il numero di telefono"

In questa notizia si parla di: informazioni - importanti - salute - numero

Infortunio Koopmeiners: arrivano aggiornamenti importanti sull’olandese. Come sta il numero 8 bianconero in vista di Juve Udinese - Aggiornamenti importanti su Teun Koopmeiners: come sta il centrocampista olandese della Juventus in vista della sfida contro l'Udinese? Durante l'allenamento odierno al JTC, sono emerse notizie sul suo infortunio.

Attivo dal 23 giugno 2025 il servizio di pubblica utilità 1500, in sinergia con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Il numero offre ascolto e informazioni ai cittadini, soprattutto alle persone più fragili e a rischio, al fine di miti Vai su Facebook

Abbiamo informazioni importanti sulla sua salute, ma è una truffa. L'Asl: Non chiamate il numero di telefono; Nuova truffa in Lunigiana: un messaggio invita a contattare la propria Asl di riferimento per “informazioni importanti” sulla propria salute; “Nessuna comunicazione sulla salute da parte della Asl”.

“Richiamaci per importanti informazioni sanitarie”: ma è una truffa. L’allarme di Ats Brescia - I truffatori inviano Sms contraffatti, spacciandosi per l’Ats, in cui si invita il destinatario a chiamare un numero dedicato. Riporta msn.com

Emergenza caldo, da oggi attivo il numero di pubblica utilità 1500 - Un servizio telefonico gestito dal Ministero della Salute con l’Inail, dedicato a fornire informazioni e supporto ai cittadini su come proteggersi dalle alte temperature ... Come scrive doctor33.it