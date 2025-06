A Villa severi | Sarà per sempre Shakespeare al parco

Arezzo si prepara a vivere un'esperienza teatrale rivoluzionaria con il festival "Will be Forever Shakespeare al PARCO". Dal 24 giugno 2025, il cuore verde di Villa Severi si trasforma in un palcoscenico all'aperto, offrendo una modalità innovativa, inclusiva e coinvolgente di fare teatro. Un'occasione imperdibile per riscoprire il fascino della drammaturgia di Shakespeare in un contesto naturale e suggestivo, dove il palco è il parco stesso.

Arezzo, 24 giugno 2025 – Un modo nuovo, contemporaneo e inclusivo di fare teatro. Arriva ad Arezzo il festival sperimentale Will be Forever Shakespeare al PARCO, un progetto di teatro diffuso che trasformerà il quartiere del piccolo polmone verde cittadino Villa Severi in un vero e proprio teatro a cielo aperto: si tratta di un progetto di teatro diffuso a cura di Chiara Renzi rumorBianc(O) e Samuele Boncompagni Noidellescarpediverse, con il contributo di Fondazione CR Firenze (Progetto vincitore del bando Periferie), con il patrocinio di Comune di Arezzo, in collaborazione con Circolo Eureko aps C. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Villa severi:“Sarà per sempre Shakespeare al parco”

In questa notizia si parla di: villa - severi - shakespeare - parco

Il parco di Villa Silvia Carducci si fa teatro per la fiaba del brutto anatroccolo - Il parco di Villa Silvia Carducci si trasforma in un magico teatro per la fiaba del brutto anatroccolo.

A Villa severi:“Sarà per sempre Shakespeare al parco”; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria.

A Villa severi:“Sarà per sempre Shakespeare al parco” - Arriva ad Arezzo il festival sperimentale Will be Forever | Shakespeare al PARCO, un progetto di teatro diffuso ... Riporta lanazione.it

Parte la petizione per Villa Severi: “L'amministrazione comunale si occupi di questo parco” - Arezzo, 20 settembre 2023 – Gli aretini che frequentano il parco di “Villa Severi”, con questo documento, manifestano la loro amarezza e risentimento riguardo lo stato di manutenzione e ... Secondo lanazione.it