A Venezia sono arrivati i primi yacht e i primi ospiti del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez | le ultime novità

Venezia si prepara a vivere un evento da sogno: i primi yacht sono arrivati e gli ospiti prestigiosi stanno affollando la città per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Tra feste in villa, ambientazioni storiche e sorprendenti appuntamenti, il grande giorno si svolge in un triplice scenario tra l’isola di San Giorgio Evangelista, la Fondazione Giorgio Cini e il Teatro Verde, promettendo un’esperienza indimenticabile. Preparatevi a scoprire tutte le ultime novità di questa esclusiva celebrazione.

I festeggiamenti, in tre atti, si terranno in una villa sull’isola San Giorgio Evangelista, in una blindatissima Fondazione Giorgio Cini e al teatro Verde presso l’isola di San Giorgio Maggiore (qui è atteso Matteo Bocelli) e, infine alle Tese dell’Arsenale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - A Venezia sono arrivati i primi yacht e i primi ospiti del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez: le ultime novità

