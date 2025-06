A spasso col cane scoppia la lite | uno dei due padrone viene aggredito e preso a bastonate

Una tranquilla passeggiata con il cane si trasforma in un episodio di violenza: un uomo viene aggredito e brutalmente preso a bastonate durante una lite tra proprietari di cani. Questo grave episodio, avvenuto qualche sera fa, ha portato all’immediato ricovero dell’uomo in ospedale. Ma cosa ha scatenato tanto rancore durante una semplice uscita? Scopriamo insieme i dettagli di questa inquietante vicenda.

