A Silvano Pedrollo e Anna Fiscale il premio Navarro-Valls

Silvano Pedrollo e Anna Fiscale, vincitori del Premio Navarro Valls, incarnano il senso più autentico di leadership e benevolenza. Con il loro impegno nel creare imprese di successo che puntano anche a un impatto sociale positivo, dimostrano che l’ambizione può e deve andare di pari passo con il cuore. Questa straordinaria motivazione li rende degni ambasciatori di valori fondamentali, ispirando altri a seguire il loro esempio.

Creare un’impresa di successo capace di avere anche un impatto rilevante sulla società e con uno sguardo sempre volto all’altro. Questa la motivazione per il Premio Internazionale per la Leadership e la Benevolenza intitolato a Joaquín Navarro-Valls e consegnato in Campidoglio a Roma a due. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - A Silvano Pedrollo e Anna Fiscale il premio Navarro-Valls

In questa notizia si parla di: premio - navarro - valls - silvano

Alla Deco il premio industria Felix per il secondo anno consecutivo - La Deco S.p.A. si aggiudica per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio Industria Felix come miglior impresa del settore ambiente.

Premio Navarro-Valls, vincono due imprenditori “al servizio della persona”; Premio Navarro-Valls, Silvano Pedrollo e Anna Fiscale sono i vincitori della terza edizione; Premio Navarro-Valls, Silvano Pedrollo e Anna Fiscale sono i vincitori della terza edizione.

Premio Navarro-Valls, Silvano Pedrollo e Anna Fiscale sono i vincitori della terza edizione - Gli imprenditori Silvano Pedrollo e Anna Fiscale sono i vincitori della terza edizione del Premio Internazionale per la Leadership e la Benevolenza Joaquín Navarro- Segnala msn.com

Al ‘Direttore’ Gianni Letta il Premio Navarro-Valls - Gianni Letta ai tanti incarichi e onori ricevuti nella sua lunga carriera di giornalista ora ha aggiunto il premio dedicato a Navarro- Si legge su msn.com