A Sestri Levante torna il bus gratis per le spiagge

Anche quest’estate, Sestri Levante rinnova il suo impegno per il benessere dei cittadini e la sostenibilità: torna il bus gratis per le spiagge nel 2025! Questa iniziativa, pensata per rendere più semplice e accessibile l’estate in città, aiuta a ridurre il traffico e a proteggere l’ambiente. Scopri tutte le date e gli orari di questa comodissima navetta gratuita: un modo intelligente per vivere al meglio il mare e la città.

Anche per l’estate 2025 l’amministrazione comunale di Sestri Levante ha confermato la navetta gratuita da e per le spiagge, una soluzione pensata per facilitare gli spostamenti in città, ridurre il traffico e l’impatto ambientale. Bus gratis per le spiagge: date e orari Il servizio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - A Sestri Levante torna il bus gratis per le spiagge

In questa notizia si parla di: spiagge - sestri - levante - gratis

Crescono le spiagge accessibili a Levante: Chiavari apre la sua, Sestri Levante ne ha 6 - Le spiagge accessibili si fanno strada lungo la costa, con Chiavari e Sestri Levante che aprono nuove aree dedicate, migliorando l’esperienza di ogni turista e residente.

A Sestri Levante torna il bus gratis per le spiagge; Baia del Silenzio, torna il numero chiuso in spiaggia ma non ci sarà ancora il ticket; Sestri Levante, Baia del Silenzio spiaggia libera: ingressi e regole per l'estate 2021.

Crescono le spiagge accessibili a Levante: Chiavari apre la sua, Sestri Levante ne ha 6 - A Camogli esiste dal 2016, a Recco via le barriere anche dall’arenile libero. Si legge su ilsecoloxix.it

Sestri levante, banditi dalle spiagge i noleggiatori di ombrelloni - costituita al 60% circa da spiagge libere, disposizione gratis di tutti e i cui servizi accessori, quali docce, bagni o la stessa pulizia sono ... Lo riporta ilsecoloxix.it