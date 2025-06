A San Macario è ’InMusic live’ Il lungo week-end della musica

A San Macario, dal 25 al 29 giugno, torna ‘InMusica Live’: il grande festival musicale che trasforma il campo sportivo in un palcoscenico di emozioni e talenti. Quattro serate tra gruppi emergenti lucchesi, sonorità internazionali, comicità e cover band, coinvolgendo circa 200 giovani musicisti della scuola InMusica. Un evento imperdibile per condividere musica, divertimento e passione, un’occasione unica per scoprire e vivere il meglio della scena locale e oltre.

Dai gruppi emergenti lucchesi alle sonorità oltre confine, dalla comicità locale alle cover band. Dal 25 al 29 giugno torna ' InMusica live ', la rassegna di concerti al campo sportivo di San Macario. Cinque serate dove i circa 200 allievi della scuola si esibiranno sul palco prima di lasciare spazio agli artisti affermati, per un momento di divertimento e condivisione aperto a tutti. "Un'occasione – spiegano dalla scuola InMusica Roberto Blefari, Gabriele Andreotti e Giuseppe Nannini – per festeggiare insieme ai nostri ragazzi e alle loro famiglie la fine dell'anno scolastico, aprendo le porte a tutti quelli che vorranno partecipare a una manifestazione che anche quest'anno darà spazio ai tanti giovani talenti locali e non solo".

