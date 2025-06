A Roma al Policlinico Veterinario Gregorio VII Gruppo Ca’ Zampa applicata a un barboncino una protesi in titanio stampata in 3D

La diagnosi di Charlie non lasciava spazio a dubbi – una protesi in titanio stampata in 3D era la soluzione più promettente. Grazie all’innovativo intervento eseguito dal Dr. Francesco Gallorini e dal suo team presso il Policlinico Veterinario Gregorio VII – Gruppo Ca’ Zampa a Roma, il piccolo barboncino ha finalmente riacquistato mobilità e speranza. Questa tecnologia all’avanguardia apre nuove prospettive per il trattamento di patologie ortopediche nei nostri amici a quattro zampe.

Una protesi in titanio stampata in 3D ha permesso a Charlie, un barboncino affetto fin dalla nascita da lussazione della rotula, di tornare a camminare. L'intervento, altamente innovativo, è stato eseguito dal Dr. Francesco Gallorini e dal suo team presso il Policlinico Veterinario Gregorio VII – Gruppo Ca' Zampa, uno degli ospedali veterinari più avanzati d'Italia, con sede a Roma. "La diagnosi di Charlie non lasciava spazio a dubbi – spiega il Dr. Gallorini che è anche veterinario del Centro Protesico Veterinario Italiano (CPVI) di RSV (Referenza Specialistica Veterinaria) a Roma, primo centro in Italia dedicato esclusivamente alle protesi d'anca, gomito e ginocchio per i pet -: lussazione mediale della rotula di terzo grado su entrambe le ginocchia, con un marcato disallineamento dell'intero arto posteriore.

