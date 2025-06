A Porchiano del Monte l’omaggio a Gigi Proietti ci sarà anche la figlia Carlotta

A Porchiano del Monte, l’omaggio a Gigi Proietti torna per la seconda edizione di “Gigi con noi”: un evento emozionante che celebra il grande artista e la sua eredità. Dopo il successo dello scorso anno, questa manifestazione promosso dal Comune di Amelia, dalla pro loco di Porchiano e Porchiano Solidale si arricchisce quest’anno della partecipazione di Carlotta, figlia di Gigi, rendendo l’evento ancora più speciale. Un'occasione unica per ricordare e onorare un’icona del teatro e della comicità italiana.

Dopo il successo dello scorso anno, Porchiano del Monte ospita la seconda edizione di “Gigi con noi”, l’omaggio al grande Gigi Proietti promosso dal Comune di Amelia, dalla pro loco di Porchiano e da Porchiano Solidale. L’appuntamento, cui prenderà parte Carlotta, la figlia dell’indimenticato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - A Porchiano del Monte l’omaggio a Gigi Proietti, ci sarà anche la figlia Carlotta

In questa notizia si parla di: porchiano - gigi - monte - omaggio

Gigi D’Alessio incanta il Maradona: la carezza sul pancione dell’Amoroso, i duetti con Geolier e Clementino e l’omaggio al Napoli - Gigi D'Alessio ha incantato il Maradona, portando sul palco l'emozione del suo legame profondo con Napoli.

Omaggio a Gigi Proietti a Porchiano del Monte; Porchiano del Monte omaggia Gigi Proietti: una via dedicata al grande attore; Amelia, omaggio a Gigi Proietti: la sua Porchiano gli intitola una via e inaugura il festival della barzellett.

Amelia, omaggio a Gigi Proietti: la "sua" Porchiano gli intitola una via e inaugura il festival della barzelletta in suo onore - Questo l'omaggio che Porchiano del Monte, il paese delle sue radici, ha deciso di dedicargli. Come scrive msn.com

Porchiano del Monte dedica una via a Gigi Proietti - Sarà dedicata a Gigi Proietti, per ricordare le sue origini per parte paterna, una via di Porchiano del Monte, frazione del comune di Amelia, in provincia di Terni. Riporta ansa.it