A Policastro il Dorothy Day Dream in memoria di una vittima della strada e di un cocainomane Sarà premiata una foto sul bello della vita

a Policastro il Dorothy Day Dream si trasforma in un gesto di memoria e speranza, dedicato a chi ha perso la vita sulla strada e a chi combatte contro le dipendenze. In un’atmosfera di rispetto e riflessione, si rinnova l’appuntamento annuale con la consapevolezza che, nonostante il dolore, è possibile trovare forza nel ricordo e nel sostegno reciproco. Vi aspettiamo. Per non dimenticare!

“Vi aspettiamo. Per non dimenticare!”. Ammesso che una mamma che ha perso la figlia, innocente vittima di un incidente stradale provocato da un conducente strafatto di cocaina, possa mai dimenticare. Ma Pietrina Paladino, ogni anno, con la capa tosta di chi non vuol far calare il sipario sulla scena tragica che ha segnato la fine della vita della sua giovane Dorotea, morta nel 2014 in Puglia, ogni anno si impone di “ricordare” a tutti quanto accaduto a lei, nella speranza di salvare altre giovani vite. Come altre mamme-coraggio, come Angela Buanne, che da anni va in giro per le scuole a raccontare la vita e la morte -per mano di un fidanzato incosciente e ubriaco – della sua Livia Barbato, volata via a 21 anni, a Napoli, a un anno di distanza dall’incidente fatale occorso a Dorotea, anche lei iscritta all’Accademia delle Belle Arti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - A Policastro il “Dorothy Day Dream”, in memoria di una vittima della strada (e di un cocainomane). SarĂ premiata una foto sul “bello” della vita

In questa notizia si parla di: vittima - policastro - dorothy - dream

Incidente sull'A7: la motociclista vittima resta in gravi condizioni, sedata e intubata - Un grave incidente è avvenuto sull'autostrada A7, coinvolgendo una motociclista di 39 anni. Attualmente ricoverata in rianimazione al San Martino, la donna versa in condizioni critiche: è sedata e intubata.

A Policastro il Dorothy Day Dream, in memoria di una vittima della strada (e di un cocainomane). SarĂ premiata una foto sul bello della vita.

Vittime della strada, a Policastro parte l'attività di prevenzione - Per arginare questa strage degli innocenti è impegnata in attività di informazione e prevenzione l'associazione Dorothy- Scrive rainews.it