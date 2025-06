A Pisanello arriva il Calcio Sociale | l’iniziativa di Legambiente e ARCI per tutti

a Pisa arriva il calcio sociale, un’iniziativa di Legambiente e ARCI pensata per promuovere inclusione, rispetto e solidarietà attraverso il grande gioco. Con il supporto della cooperativa Il Piccolo Principe di Empoli, il progetto inaugura venerdì 27 giugno alle 17 nel campo di via Marsala 2 a Pisanello (Riglione), invitando giovani e adulti a scoprire un nuovo modo di vivere lo sport. Non mancate: insieme possiamo fare la differenza.

Pisa, 24 giugno 2025 – Legambiente Pisa, in collaborazione con ARCI Pisa e con il supporto della cooperativa sociale Il Piccolo Principe di Empoli, è orgogliosa di presentare il "Calcio Sociale", un progetto che parte con un evento inaugurale venerdì 27 giugno alle ore 17 all'interno del campo di via Marsala 2 a Pisanello (Riglione). Durante questo pomeriggio di lancio verranno presentati i valori e le modalità di partecipazione: giovani e adulti, con o senza disabilità, saranno invitati a unirsi a partite miste di calcio e a sperimentare laboratori ludico-educativi. L'iniziativa, resa possibile grazie al contributo del Dipartimento per lo Sport – Consiglio dei Ministri, non si esaurisce in un solo appuntamento.

