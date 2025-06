A Pedrana Moriconi e Pedranzini il Gervasino dedicato allo Stelvio

Il Gervasino d’Oro 2025 celebra l’eccellenza bormina con tre straordinarie figure: Benito Moriconi, Cristina Pedrana e Mario Alberto Pedranzini. Tre profili distinti, uniti dalla passione per il Passo dello Stelvio, che quest’anno compie 200 anni, simbolo di storia e spirito di conquista. La commissione comunale ha scelto questo criterio per onorare chi, in ambiti diversi, ha portato lustro a Bormio. Un riconoscimento che testimonia il valore del nostro territorio e dei suoi protagonisti.

Il Gervasino d’Oro a Benito Moriconi, Cristina Pedrana e Mario Alberto Pedranzini. Tre profili di eccellenza, in ambiti diversi, cultura, sport, economia, che hanno dato lustro a Bormio, con un comune denominatore: il Passo dello Stelvio che quest’anno taglia il traguardo dei 200 anni. La commissione istituita dal Comune, nell’assegnazione del Gervasino d’Oro 2025, ha individuato questo criterio, scegliendo una storica, Cristina Pedrana, uno sportivo, Benito Moriconi, e un banchiere, Mario Alberto Pedranzini. La cerimonia si è tenuta nella Stua Granda di palazzo De Simoni. Giunta al quarto anno, la benemerenza è diventata una consuetudine per i cittadini che "abbiano in qualsiasi modo giovato a Bormio". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Pedrana, Moriconi e Pedranzini il Gervasino dedicato allo Stelvio

