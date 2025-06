A Parma la prova 1H Parma Handbike di ciclismo paralimpico

Preparati a vivere un’emozione unica a Parma! Domenica 29 giugno, alle 10, piazza Garibaldi ospiterà la quarta edizione della “1H Parma Handbike”, una sfida avvincente nel mondo del ciclismo paralimpico. Questa gara nazionale, valida come Coppa Italia di società, promette spettacolo, velocità e determinazione. Non perdere l’occasione di assistere a un evento che celebra la forza, la passione e l’inclusione. La sfida sta per iniziare: restate con noi!

