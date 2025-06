A Pagazzano in scena Arlecchino ai tempi dell’Intelligenza Artificiale

A Pagazzano, il fascino dell'antico incontra le sfide del presente: giovedì 26 giugno alle 21.15, il Castello Visconteo ospita “Arlecchino svelato” di e con Enrico Bonavera. Un viaggio tra tradizione e innovazione, tra maschere storiche e tecnologia avanzata, per riflettere su come lo spirito del nostro passato possa illuminare il futuro digitale. Che spazio può avere in questo tempo un personaggio antico come Arlecchino? Scopriamolo insieme.

Pagazzano. Giovedì 26 giugno alle 21.15 a Pagazzano, al Castello Visconteo, andrà in scena lo spettacolo "Arlecchino svelato", di e con Enrico Bonavera; maschere di Amleto e Donato Sartori; costume di Alessandro Osemont. 2024. Il mondo digitale. L'Intelligenza Artificiale. Il 'Metaverso'. Il Mondo intorno a noi sta correndo verticosamente verso un futuro meraviglioso ed inquietante. Che spazio può avere in questo tempo un personaggio antico come Arlecchino? E che senso può avere un attore che, come nella antica tradizione dei Comici dell'arte, dopo aver ereditato quel personaggio dal suo vecchio maestro, Ferruccio Soleri, lo interpreta ormai da più di venti anni? Chi recita in maschera si muove in una nicchia, uno spazio ristretto in questa realtà teatrale contemporanea sempre più coinvolta negli esperimenti tecnologici.

