A Napoli Albergo dei Poveri diventa hub innovazione tecnologica

Nel cuore di Napoli, l’antico Real Albergo dei Poveri si trasforma in un vivace hub di innovazione tecnologica. Con oltre 1.200 metri quadrati dedicati alle imprese creative, culturali e artigianali, questo spazio all’avanguardia apre nuove frontiere di sperimentazione e sviluppo. È un’occasione unica per dare impulso alla competitività locale, unendo tradizione e innovazione in un ambiente stimolante e all’avanguardia. Un passo fondamentale per il futuro digitale della città.

Napoli, 23 giu. (askanews) - Presso il Real Albergo dei Poveri di Napoli sono stati inaugurati i laboratori della Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi: quattro le aree dedicate alle imprese creative e culturali e al mondo dell'artigianato, per sperimentare, innovare e accrescere la competitività dei propri prodotti. Più di 1.200 metri quadrati riqualificati e attrezzati con sistemi all'avanguardia ospitano ora laboratori su Metaverso, Gaming, Storytelling Digitale e Web 3.0. "Sicuramente un giorno importante, si aprono i laboratori del nostro progetto sull'innovazione tecnologica all'Albergo dei poveri, quindi, laboratori che vedono coinvolti, insieme al Comune di Napoli, MedITech, il sistema delle università e tante imprese sulla creatività, sull'innovazione tecnologica, sull'impresa legata ai beni culturali.

Tecnologie emergenti, l'Albergo dei Poveri diventa un hub dell'innovazione - Il Real Albergo dei Poveri di Napoli si trasforma in un vibrante epicentro di innovazione e cultura, aprendo le porte a laboratori all'avanguardia della Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli Infiniti Mondi.

