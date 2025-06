A Modena le grandi firme del fumetto contemporaneo con il festival ' Matite'

A Modena, le grandi firme del fumetto contemporaneo si incontrano al festival Matite, un evento imperdibile per appassionati e curiosi. Sabato 28 e domenica 29 giugno alla Polisportiva San Faustino, la quarta edizione di questa rassegna trasforma il mondo delle vignette in un palcoscenico di creatività tra libri, spettacoli e reading disegnati. Un’occasione unica per immergersi in un universo artistico in continua evoluzione...

